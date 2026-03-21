Domenica 22 marzo 2026 alle 14:30 si gioca il match tra Feyenoord e Ajax, due squadre che si affrontano in Eredivisie. La partita riguarda la corsa al secondo posto in classifica e vede le formazioni prepararsi per una sfida importante. Sono state annunciate le formazioni ufficiali e si discutono le quote e i pronostici relativi all’incontro.

La classifica sfida tra Feyenoord e Ajax questa volta è tutta incentrata sulla lotta per il secondo posto nella classifica di Eredivisie. L’esito della partita non sarà comunque decisivo perché poi mancheranno altre sei giornate ma i padroni di casa, qualora vincessero, infliggerebbero un durissimo colpo agli eterni rivali che già ora sono staccati di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Feyenoord-Ajax (domenica 22 marzo 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici

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