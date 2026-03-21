Un murale realizzato dall'artista Jorit allo stadio Maradona, dedicato alla Top 11 del centenario scelta dai tifosi del Napoli, sta suscitando polemiche perché Ferrara, considerato il napoletano più vincente, non è stato incluso nella rappresentazione. La scelta ha generato discussioni tra i tifosi e gli appassionati, mentre l'artista non ha commentato pubblicamente la selezione. La questione riguarda la rappresentazione della storia del club e i criteri adottati.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Fa discutere il murale firmato Jorit allo stadio Maradona, dedicato alla Top 11 del centenario scelta dai tifosi del Napoli. Come riporta il Corriere dello Sport, tra le assenze più pesanti spicca quella di Ciro Ferrara, che ha affidato ai social tutto il proprio disappunto. «Mi è dispiaciuto non essere stato inserito tra gli Undici ideali, anche perché sono un figlio di Napoli e sono il napoletano più vincente nella storia del Napoli», ha scritto l’ex difensore, come evidenzia il Corriere dello Sport. Una presa di posizione forte, quella di Ferrara, che riapre il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ferrara escluso dal murale del Maradona: “Sono il napoletano più vincente, occasione persa”

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