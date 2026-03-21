Fermignano | la Lega guida il Sud del Po

A Fermignano, la Lega continua a rappresentare un punto di riferimento nel Sud del Po, con Giorgio Cancellieri e Giorgio Londei che raccontano la loro esperienza durante gli anni di maggior successo del movimento. Le testimonianze di queste due figure, coinvolte direttamente in quegli eventi, evidenziano come la memoria politica di Umberto Bossi sia ancora viva tra chi ha vissuto quei momenti.

La memoria politica di Umberto Bossi riemerge con forza attraverso le testimonianze di Giorgio Cancellieri e Giorgio Londei, due figure chiave che hanno vissuto in prima persona l’epoca d’oro del movimento. Mentre il mondo cambia volto, la figura del leader fondatore viene rivalutata non come un semplice esponente di destra o sinistra, ma come l’unico vero innovatore del dopoguerra capace di ribaltare gli assi tradizionali della lotta politica. Le parole di Cancellieri e Londei delineano un quadro in cui il federalismo non era solo uno slogan, ma un progetto concreto di gestione delle risorse, dove il Nord si poneva in contrapposizione a Roma per difendere il valore del lavoro e delle tasse pagate dai cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fermignano: la Lega guida il Sud del Po Articoli correlati Leggi anche: Napoli guida la crescita del turismo nel Sud Italia Calabria: Mercuri guida l’Italia del Meridione verso il SudLa Calabria sta per diventare il laboratorio politico più importante del movimento Italia del Meridione. Contenuti utili per approfondire Fermignano la Lega guida il Sud del Po Cancellieri: Bossi, l’unico politico innovatore. Londei: Aiutò Urbino quando crollarono le muraMai sotto il Po ma con una eccezione: Fermignano. Ovvero il Comune che venne guidato dalla Lega più a sud ... ilrestodelcarlino.it Feduzi si deve dissociare dalle falsità del Pd di FermignanoSi omette di dire che i centri esclusi momentaneamente non subiranno penalizzazioni ad esempio per le scuole. msn.com