Fermati con venti chili di hashish nell' auto padre e figlio calabresi arrestati a Palermo VIDEO

A Palermo, nel quartiere Oreto-Villagrazia, i carabinieri hanno arrestato un padre e un figlio calabresi, trovati con venti chili di hashish nell’auto. In un'altra operazione, in via Villa Rosato, sono stati sequestrati un’arma clandestina e altri pezzi di hashish. Le forze dell’ordine hanno portato a termine i controlli nell’ambito di attività di contrasto alla droga.

A Palermo, nel quartiere Oreto-Villagrazia, i carabinieri hanno arrestato due corrieri della droga. In un’altra operazione, via Villa Rosato, hanno trovato un’arma clandestina e hashish. Nell’ambito della prima attività, effettuata tra le vie dell’Orsa Minore e Villagrazia, gli uomini dell’Arma hanno intercettato un’auto con a bordo due calabresi, padre e figlio. La vettura era stata modificata artigianalmente, tagliando e risaldando le lamiere per ricavare un’intercapedine dove erano occultati 200 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 20 chili che, immessi sul mercato avrebbero potuto fruttare circa 500.000 mila euro di guadagni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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