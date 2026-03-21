Federalismo e il liberismo gli ideali del ’capo’ sono ancora forti

Nel 1984, si formavano le prime basi della Lega Lombarda, con Umberto Bossi che iniziava a emergere come figura politica. Quel periodo vedeva un forte richiamo ai valori di federalismo e liberismo, ideali che ancora oggi sembrano mantenere una certa vitalità tra i sostenitori. Gli anni Ottanta rappresentano un momento di fermento politico, segnato da simboli e parole che miravano a rafforzare un’identità regionale.

Era il 1984. Di quella stagione politica, restano ricordi e cimeli. Gli albori della Lega Lombarda. Umberto Bossi si faceva già strada in politica, cercando di sovvertire i paradigmi con simbologie e lessico identitario. Lui, Sandro Mazzatorta attuale direttore generale del Comune, era uno studente iscritto alla facoltà di Giurisprudenza alla Statale di Milano. Per l’epoca, nella Lega celodurista, in canottiera, che profumava di sigaro toscano, praticamente un intellettuale. Nei ricordi di Mazzatorta non c’è nostalgia, ma solo la consapevolezza di un tempo finito. Gli ideali del "capo", però, restano. Il direttore generale ne mette in fila due, che fanno da spina dorsale a un impegno politico che non ha mai smesso di pulsare: " Federalismo e liberismo ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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