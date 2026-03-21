FC 26 SBC FdC | Trent Alexander-Arnold 90 – Il nuovo Galactico

Tra le novità dell'ultimo aggiornamento di FIFA 26 SBC, Trent Alexander-Arnold si distingue come un elemento chiave con un punteggio di 90. La sua carta ibrida combina abilità di passaggio, difesa e dribbling, con valori rispettivamente di 93, 90 e 90, rendendolo un giocatore molto completo. Il club associato è il Real Madrid, rafforzando il suo ruolo di protagonista nel gioco.

Analisi della Carta: Ibrido Perfetto. Club: Real Madrid (Link perfetti con la “meta” del gioco).. Statistiche: Quel 93 di passaggio combinato con 90 di difesa e 90 di dribbling lo rende un giocatore totale. Non è solo un terzino, è un centrocampista aggiunto.. Upgrade Live: Essendo una carta dinamica, se viene confermato per il prossimo torneo estivo (nonostante le recenti esclusioni di Tuchel, le sue prestazioni a Madrid peseranno), riceverà un +1 OVR e un nuovo PlayStyle+.. I Ruoli Chiave (FC IQ). Tornante Invertito++: La sua specialità. Se impostato così, Trent si accentra in fase di possesso, agendo come un vero numero 10 e sfruttando il suo cross e tiro dalla distanza. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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