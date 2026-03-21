Dopo la notizia della morte di Robert Mueller, ex agente dell’FBI che condusse l’indagine sull’elezione del 2016, Donald Trump ha pubblicato un messaggio su Truth in cui esprime soddisfazione. Mueller era noto per aver supervisionato l’indagine sugli eventuali collegamenti tra la campagna presidenziale e la Russia. La notizia della sua scomparsa ha suscitato reazioni diverse sui social.

Esulta su Truth Donald Trump dopo aver saputo della morte di Robert Mueller, ex agente FBI, che indagò sulla sua elezione nel 2016 Si è spento a 81 anniRobert Muellerche per l’Fbi indagò sulRussiagate. A riferire la notizia i media Usa e poi confermata dai suoi familiari, sembrerebbe che l’agente fosse malato da tempo di Parkinson. Lui militò nel servizio segreto statunitense dal 2001 al 2013. Muellerfu nominato nel 2017 dal dipartimento di Giustizia consigliere speciale per condurre le indagini sul ‘Russiagate‘, ovvero le presunte collusioni tra il Cremlino e la campagna elettorale del presidente UsaDonald Trump, allora al suo primo mandato. Nel 2019Muellergiunse alla conclusione che la Russia aveva interferito nelle elezioni con l’obiettivo di favorire Trump. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fbi, morto Robert Mueller, Trump: “Sono contento”

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