Fari sulla rete anarchica Stretta dopo i morti nel casolare perquisizioni per scovare i complici

La polizia ha avviato una serie di perquisizioni nella rete anarchica in seguito ai decessi verificatisi in un casolare. Le operazioni mirano a individuare eventuali complici coinvolti nell’episodio e sono state motivate dall’aumento delle attività sospette nelle ultime settimane. Le autorità hanno dichiarato che l’attenzione sul caso rimane alta, mentre continuano a collaborare con diverse unità investigative.

Roma, 21 marzo 2026 – “Il livello di attenzione è massimo ”. È il messaggio emerso ieri dal Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa) convocato al Viminale, in tutta fretta, dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedos i per fare il punto della situazione, dopo l’esplosione nel casale al parco degli Acquedotti di Roma in cui sono morti i due anarchici Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone. Solo poche settimane fa nella relazione annuale dell’intelligence l’attivismo anarco-insurrezionalista è stato definito “il vettore di minaccia più concreto anche alla luce dei recenti attentati compiuti nel contesto delle proteste contro i Giochi Olimpici Milano-Cortina ai danni della rete ferroviaria nazionale”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fari sulla rete anarchica. Stretta dopo i morti nel casolare, perquisizioni per scovare i complici Articoli correlati Cinque perquisizioni nella galassia anarchica dopo l'esplosione al parco degli Acquedotti: morti Alessandro Mercogliano e Sara ArdizzoneNella notte successiva alla morte di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone — deceduti nel crollo del casale nel parco degli Acquedotti a Roma... Leggi anche: Bomba a Roma, caccia alla rete anarchica: perquisizioni e vertice al Viminale Tutto quello che riguarda Fari sulla rete anarchica Stretta dopo... Anarchici morti nel crollo di Roma, si indaga sulla rete dei contatti. L’esplosivo e gli obiettivi dell’attentatoLa rete anarchica legata a Cospito è estesa a diverse città italiane. Perquisizioni e sequestri della Digos. Al Viminale summit dell’Antiterrorismo ... msn.com Bomba a Roma, caccia alla rete degli anarchici: perquisizioni e vertice al ViminaleAl setaccio la rete anarchica. Cinque perquisizioni ad appartenenti alla galassia insurrezionalista sono state eseguite dalla Digos di Roma in ... iltempo.it