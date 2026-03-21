Fantastica Pirovano | vince la coppa del mondo di discesa a Lillehammer 

Laura Pirovano ha conquistato la coppa del mondo di discesa a Lillehammer, vincendo l’ultima gara stagionale. Durante la discesa finale, ha battuto la concorrente Aicher, chiudendo con un risultato eccezionale. La gara si è svolta sulla pista norvegese, con la atleta italiana che ha mostrato grande velocità e precisione. La vittoria le permette di portare a casa il trofeo di fine stagione.

La gioia di Laura Pirovano: «Non ho ancora realizzato, mi sembra incredibile. All'arrivo avevo paura di guardare il tabellone dei tempi. È stupendo» «Complimenti a Laura, una coppetta che vale tanto. Adesso tocca a me, domani proverò a prendermi quella di superG» Pirovano ha vinto la coppa del mondo di discesa, l'ha cercata in ogni modo ed è andata superare Breezy Johnson. Vede anche il suo terzo successo in carriera. Pirovano va in testa, ed ora è sua la coppa di specialità. Johnson, Weidle, Aicher, Suter, Delago La tedesca seconda nella classifica di specialità, ha recuperato nel finale ed è a 22 centesimi da Johnson, per ora in terza posizione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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