Fantastica Laura Pirovano l' azzurra ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera

Laura Pirovano, atleta italiana, ha conquistato la vittoria nella Coppa del Mondo di discesa libera. Durante l'ultima discesa stagionale, ancora in corso, si è posizionata al primo posto dopo aver superato le prime quindici concorrenti, battendo anche la tedesca Emma Aicher, considerata una delle rivali più pericolose. La gara si svolge su un percorso di discesa libera con numerosi ostacoli e salite.

L’azzurra Laura Pirovano ha vinto la Coppa del mondo di discesa libera. Nell'ultima discesa stagionale - ancora in corso - si è portata al comando, dopo le prime quindici, superando cosi anche l’unica potenziale rivale, la tedesca Emma Aicher. "E' tutto incredibile quello che è successo" "Non so cosa dire. Sapevo che la gara sarebbe stata difficile e non mi sentivo neanche così bene. Sono rimasta sorpresa quando ho visto la luce verde ed è tutto incredibile quello che è successo. Devo ancora realizzare tutto". Queste le parole di Laura Pirovano dopo il successo nella discesa di Kvitfjell, alle finali di Lillehammer, che le ha consegnato la Coppa del Mondo di discesa 20252026. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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