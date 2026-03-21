Falso rinnovo della Tessera Sanitaria | nuova ondata di phishing via mail

Una nuova ondata di email di phishing sta colpendo gli utenti, con messaggi che fingono di essere un avviso di rinnovo della Tessera Sanitaria. Le mail ingannevoli vengono inviate in modo massiccio e chiedono ai destinatari di cliccare su link o fornire dati personali. Questa truffa si diffonde rapidamente, creando confusione tra le persone che ricevono le comunicazioni false.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Un 40enne senza fissa dimora è stato denunciato dai Carabinieri di Seregno: aveva razziato esercizi. Pomeriggio di sangue e disagi alla circolazione ferroviaria vicino alla stazione di Milano Rogoredo, dove. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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