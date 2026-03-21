Fabo assalto alla zona playoff Attenzione a Piazza Armerina

Il 7 dicembre scorso al PalaTagliate di Lucca, Fabo e Siaz si sono affrontati in una partita decisiva per la zona playoff. La sfida ha visto entrambe le squadre impegnate a conquistare punti fondamentali, con un’attenzione particolare alla formazione di Piazza Armerina. La partita si è conclusa con un risultato che ha influito sulla classifica generale.

Quando il 7 dicembre scorso al PalaTagliate di Lucca Fabo e Siaz Piazza Armerina si trovarono di fronte per la prima volta nella loro storia erano due squadre in convalescenza: gli aironi, alla seconda partita con Sacchetti al timone, venivano da due sconfitte consecutive, mentre i siciliani erano nel bel mezzo di un’altalena di risultati fisiologica per una neopromossa. A tre mesi di distanza e a poco più di una manciata di curve dal traguardo le cose sono cambiate e questa sera alle 20.30 al Palasport Provinciale di Piazza Armerina si ritroveranno due compagini decisamente in salute: se i rossoblù sembrano aver cambiato marcia da un mese a... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fabo, assalto alla zona playoff. Attenzione a Piazza Armerina Articoli correlati La Fabo passeggia con Casale. Ora la zona playoff è a due puntiFabo 94 Novipiù 69 FABO MONTECATINI: Rossi 4, Mastrangelo 11, Aukstikalnis 17, Sgobba 7, Tsetserukou 12; Chinellato 18, Giombini 8, Kamate 8, Zugno... Piazza Armerina: Violante Placido svela tesori nascostiViolante Placido ha portato il suo spettacolo Femmes fatales nel Teatro Garibaldi di Piazza Armerina, trasformando la visita in un tour culturale...