Il 6 agosto 2023, a Grassina, nella frazione di Bagno a Ripoli, si è verificato un evento che ha segnato profondamente la comunità: un cittadino di 36 anni, Fabio Sequi, è morto in un incidente. La famiglia di Sequi ha ricevuto un riconoscimento ufficiale dal presidente della Repubblica, che ha premiato il loro contributo. La perdita ha lasciato un vuoto nel paese, che ricorda il giovane con rispetto.

Il 6 agosto del 2023 è una data che Bagno a Ripoli non potrà mai dimenticare: è il giorno in cui ha perso un suo cittadino, Fabio Sequi, 36 anni. È morto da eroe sulla spiaggia di Rimigliano a San Vincenzo: aveva appena portato a riva due persone in pericolo per le insidie del mare, salvando loro la vita, ma perdendo la propria. La sua Grassina, dove viveva e lavorava, gli ha dedicato un bassorilievo in bronzo realizzato da Martina Possenti, amica di Fabio, dello studio d’arte "Il burattino" di Firenze. Raffigura il giovane insieme alla sua inseparabile cagnolina Sagoma, con cui in tanti ricordano di averlo visto a passeggio per il parco urbano di Grassina, dove l’opera è esposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fabio Sequi, l’eroe di Grassina. La famiglia premiata da Mattarella

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