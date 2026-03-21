Ex Ilva nuova offerta per l' acquisto

Il gruppo Jindal ha presentato ieri una proposta vincolante ai commissari di Ilva e Acciaierie d’Italia per acquistare l’intero asset dell’ex Ilva di Taranto. La proposta riguarda l’intera azienda e rappresenta un passo importante nel processo di vendita. I commissari valuteranno ora la proposta e decideranno come procedere nelle prossime settimane.

Una proposta vincolante per rilevare l'intero asset dell'ex Ilva di Taranto è stata presentata ieri ai commissari di Ilva e Acciaierie d'Italia dal gruppo Jindal. Lo si apprende da fonti vicino al dossier che sottolineano come la proposta sarebbe paragonabile a quella del fondo americano Flacs e potrebbe cambiare il confronto in atto per la vendita della società italiana. Secondo quanto si apprende, inoltre, negli ultimi giorni sarebbero stati chiesti al gruppo Flacs integrazioni sostanziali alla proposta per quanto riguarda due aspetti: da una parte sul piano industriale, dall'altra sulla solidità finanziaria alla luce degli investimenti che serviranno in futuro per l'acquisto di forni elettrici e per le bonifiche previste. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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