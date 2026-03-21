Evento dell’Udi con Laura Orlandini

Alle 17 nella sala Spadolini della Biblioteca Oriani si tiene un evento dell’Udi con Laura Orlandini, che presenta il suo libro “La democrazia delle donne”. L’incontro si svolge in via Corrado Ricci 26 e vede la presenza dell’autrice per discutere della sua pubblicazione. L’evento è aperto al pubblico e si inserisce nel calendario delle iniziative organizzate dall’associazione.

Alle 17, nella sala Spadolini della Biblioteca Oriani, in via Corrado Ricci 26, la storica Laura Orlandini (nella foto) presenta il suo lavoro ’ La democrazia delle donne. I GDD nella costruzione della Repubblica (1943-1945)’ nella sua nuova veste editoriale. Il volume, realizzato grazie alla collaborazione di diversi soggetti (Archivi Udi Rete Regionale, UDI, Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di Ravenna e Provincia, CGIL SPI e il sostegno della Regione E-R), riporta alle stampe una ricerca appassionata che già dieci anni fa ha colmato un vuoto storiografico relativo alla storia politica delle donne italiane: quello relativo alla nascita ed evoluzione dei Gruppi di Difesa della Donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Evento dell’Udi con Laura Orlandini Articoli correlati Leggi anche: Andrea Orlandini nuovo Presidente dell’Associazione italiana per l’IA Leggi anche: Andrea Orlandini alla presidenza dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale Aggiornamenti e contenuti dedicati a Laura Orlandini Discussioni sull' argomento Evento dell’Udi con Laura Orlandini; Ravenna, presentazione del libro di Laura Orlandini a chiusura della mostra Presenti al nostro tempo; Dal voto all’aborto: le battaglie dell’Udi per i diritti delle donne. 21 marzo 2026 alle ore 17:00 presentazione del libro "La democrazia delle donne. I Gruppi di Difesa della Donna nella costruzione della Repubblica (1943-1945)" della storica Laura Orlandini. Dialogherà con l'autrice Luana Vacchi di Udi Ravenna @Comun x.com Sabato 21 marzo alle ore 17, nella sala Spadolini della biblioteca Oriani, è in programma la presentazione del libro di Laura Orlandini “La democrazia delle donne. I Gruppi di Difesa della Donna nella costruzione della Repubblica (1943-1945)” facebook