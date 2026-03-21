Domenica si svolge il voto in Slovenia, dove si confrontano due schieramenti opposti: uno favorevole all’Europa e l’altro più nazionalista e vicino alla Russia. La campagna elettorale è stata segnata da un incidente politico che ha attirato l’attenzione dei media. La sfida riguarda chi otterrà il sostegno maggiore tra le due fazioni in vista di un risultato che potrebbe influenzare il panorama nazionale.

Il presidente uscente Robert Golob cerca la riconferma dopo aver riportato pluralismo e stabilità nel paese. Il suo rivale Janez Jansa è partito come consevatore tradizionale ed è finito a rappresentare la destra slovena. In mezzo le accuse di corruzione Domenica si vota in Slovenia e la sfida è, come un po’ ovunque in Europa, tra una forza europeista e una sovranista e filorussa, e naturalmente c’è uno scandalo in corso. Il premier uscente, Robert Golob, ha completato la legislatura, cosa non usuale per la politica slovena, dopo aver vinto quattro anni fa con il suo partito di sinistra liberale Svoboda, che aveva fondato soltanto pochi mesi prima di quel voto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Europeismo contro sovranismo, e uno scandalo. Un pasticcio sloveno e un'elezione decisiva

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