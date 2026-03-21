Europa | IA record ma il capitale va all’estero

Un rapporto tra Prosus e Dealroom mostra che l’Europa sta investendo molto nell’intelligenza artificiale, raggiungendo livelli record di adozione. Tuttavia, i capitali destinati allo sviluppo di questa tecnologia vengono principalmente indirizzati verso ecosistemi esteri, lasciando i progetti locali con meno risorse. Questo scenario evidenzia una discrepanza tra l’innovazione tecnologica e i flussi di investimento nel continente.

Un rapporto congiunto tra Prosus e Dealroom rivela che l’Europa sta vivendo un paradosso tecnologico: adotta l’intelligenza artificiale a livelli record, ma finanzia esclusivamente ecosistemi esteri invece di costruire i propri. Nonostante la presenza di circa 325.000 specialisti e un afflusso record di capitale di rischio pari a 21,8 miliardi di dollari nel 2025, il continente europeo rimane dipendente da piattaforme statunitensi e cinesi per le infrastrutture critiche. La situazione si presenta come una corsa contro il tempo dove l’Europa possiede il talento necessario ma manca della capacità di scalare le proprie soluzioni verso il mercato globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Europa: IA record, ma il capitale va all’estero Articoli correlati Leggi anche: Turismo, record di presenze, ma il valore vola all’estero. TT2 a caccia di startup traveltech italiane IA in Europa: Adozione in crescita, ma divario tra Paesi. Solo il 20% delle imprese la utilizza entro il 2025.Intelligenza Artificiale nelle Aziende Europee: Un Trend in Ascesa, con Significative Differenze tra gli Stati Membri L'adozione dell'intelligenza... Gol PAZZESCHI che non vedremo più Altri aggiornamenti su Europa IA record ma il capitale va... Discussioni sull' argomento Venture capital italiano da record nel 2025. Lo certifica Bain & Company Italia; Venture Capital in Italia, investimenti record a 1,5 miliardi nel 2025; Venture capital italiano, 2025 record grazie ai mega-deal. La geopolitica pesa sul 2026; Etf europei in corsa verso i 3 mila miliardi: afflussi record ma è vendita sugli Etc legati all’oro. Ecco perché. L’Europa ha un campioncino dell’IA, la sfida di Ami parte con un miliardoInvestimento record sulla startup fondata in Francia da Yann LeCun, ex capo scienziato di Meta. Obiettivo: sviluppare modelli che comprendano il mondo reale ... repubblica.it Romeo Santos e Prince Royce annunciano un tour congiunto in Europa: “Mejor Tarde Que Nunca” e due date in Italia a luglio a Napoli e Milano. #busconcerto #gitemania a #napoli chiedi in chat info e prenotazioni 351 528 9436 facebook Rafael #Leao è tra i 5 migliori esterni d’Europa dal 2020 ad oggi per goal ed assist. x.com