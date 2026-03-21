Eurocity Zurigo-Rimini Corse quotidiane dalle Alpi all’Adriatico

Dal 30 maggio al 5 ottobre 2026, sono in programma corse quotidiane tra Zurigo e Rimini, che collegano direttamente l’Emilia-Romagna alle Alpi e all’Adriatico. I servizi Eurocity permetteranno di viaggiare ogni giorno tra le due destinazioni, offrendo un collegamento stabile e regolare durante tutto il periodo estivo. La tratta sarà attiva per più di un anno, garantendo un collegamento continuo tra le due aree.

L’ Emilia-Romagna sarà collegata direttamente a Zurigo grazie ai nuovi servizi Eurocity attivi tutti i giorni dal 30 maggio al 5 ottobre 2026. Un’opportunità strategica per rafforzare i flussi turistici tra la Svizzera e la nostra regione, offrendo un viaggio senza cambi. I nuovi collegamenti, frutto della collaborazione tra Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere, rappresentano un ulteriore passo avanti nel potenziamento della mobilità internazionale verso le destinazioni turistiche regionali che puntano da anni su qualità del servizio e sostenibilità del trasporto su ferro. "Un altro tassello della strategia regionale che punta a unire mobilità, turismo e sostenibilità- sottolineano le assessore regionali a Turismo, Roberta Frisoni, e Trasporti, Irene Priolo-. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eurocity Zurigo-Rimini. Corse quotidiane dalle Alpi all’Adriatico Articoli correlati Dalla Svizzera il treno del turismo, in partenza l’Eurocity Zurigo-Rimini: le tappe in Emilia RomagnaBologna, 2 marzo 2026 – Dal 30 maggio fino al 5 ottobre l’Emilia-Romagna sarà collegata direttamente a Zurigo grazie ai nuovi servizi Eurocity attivi... Lavoro, Trenord cerca macchinisti per garantire le oltre 2400 corse quotidiane in LombardiaTrenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare… Si comincia a pensare al “cambio di... Approfondimenti e contenuti su Eurocity Zurigo Rimini Corse quotidiane... Argomenti discussi: Eurocity Zurigo-Rimini. Corse quotidiane dalle Alpi all’Adriatico. Eurocity Zurigo-Rimini. Corse quotidiane dalle Alpi all’AdriaticoL’Emilia-Romagna sarà collegata direttamente a Zurigo grazie ai nuovi servizi Eurocity attivi tutti i giorni dal 30 maggio al 5 ottobre 2026. Un’opportunità strategica per rafforzare i flussi ... quotidiano.net L’Eurocity da Zurigo «raddoppia» la fermata a ParmaA partire dal 30 maggio fermerà alla stazione di Parma un nuovo collegamento ferroviario da Zurigo per Rimini (e viceversa, dal giorno dopo), effettuato con elettrotreni svizzeri. Saranno così due le ... gazzettadiparma.it