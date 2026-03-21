Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 21 marzo 2026 | numeri vincenti e quote in diretta

Oggi, sabato 21 marzo 2026, sono in programma le estrazioni serali di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. L’evento si svolge alle ore 20:00 e sarà trasmesso in diretta su Fanpage.it, con numeri vincenti, vincite e quote aggiornate in tempo reale. I risultati vengono comunicati immediatamente dopo le estrazioni, offrendo un quadro completo delle vincite di questa sera.

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di sabato 21 marzo 2026 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00: le estrazioni dei numeri vincenti in tempo reale insieme a vincite e quote di questa sera. Il jackpot in palio al SuperEnalotto sale a 138 milioni di euro per la sestina vincente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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