estrazioni del lotto superenalotto e 10elotto oggi 21 marzo 2026

Oggi, sabato 21 marzo 2026, sono state effettuate le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, offrendo ai giocatori la possibilità di conoscere subito i risultati delle rispettive estrazioni. Le operazioni si sono svolte come di consueto per determinare le combinazioni fortunate di questa giornata.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi sabato 21 marzo 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 47 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, sabato 21 marzo 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it

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