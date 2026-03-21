Un uomo è stato condannato a tre anni di carcere per aver estorto denaro ai genitori e averli maltrattati. Sono state accertate anche percosse rivolte agli infermieri e agli agenti di polizia giudiziaria coinvolti nelle operazioni. La sentenza è stata emessa dopo un procedimento giudiziario che ha portato alla condanna definitiva dell’imputato.

Maltrattamenti ed estorsione di soldi ai genitori, percosse all’indirizzo degli infermieri e della polizia giudiziaria. Sono soltanto alcune delle accuse nei confronti di un 30enne, che ieri in tribunale a Ferrara, è stato condannato a tre anni e nove mesi. Una storia la sua controversa fatta di dipendenze, che si trascina da anni tra il centro di Ferrara e la provincia. L’accusa nei confronti del 30enne ieri è stato sostenuta dal pm Ciro Alberto Savino, che nelle udienze precedenti ha messo in fila i fatti ai danni del giovane. Il trentenne è lo stesso che venne assolto per i danneggiamenti allo Spal Store dell’8 marzo 2023. All’interno del punto vendita biancazzurro, l’ex centrocampista Radja Nainggolan stava firmando autografi ai tifosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Estorce denaro ai genitori. Condannato a tre anni

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