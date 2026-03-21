Nella notte di giovedì si è verificata un'esplosione al Parco degli Acquedotti che ha provocato due vittime. I corpi delle persone coinvolte sono stati immediatamente identificati come due anarchici conosciuti alle autorità. Il ministro degli Esteri ha commentato la vicenda, lanciando un allarme su possibili collegamenti tra l'episodio e attività terroristiche. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire l’accaduto.

L'esplosione di giovedì notte al Parco degli Acquedotti ha causato due morti. I corpi sono stati subito identificati: due anarchici ben noti alle forze dell'ordine. I corpi sono stati ritrovati tra materiali per ordigni e ora le indagini sono compito dell’antiterrorismo. Crescono intanto i timori per nuovi attacchi Un’esplosione violentissima, il crollo di un tetto e due corpi sotto le macerie. La periferia sud-est di Roma si è svegliata così, con un boato che ha rotto il silenzio delParco degli Acquedottitrasformando uno dei polmoni verdi della capitale in uno scenario carico di inquietudine. Nella notte tra il19 e il 20 marzo, un casolare abbandonato è saltato in aria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Esplosione Parco degli Acquedotti, Tajani lancia l’allarme: ‘Pista anarchica e ombra terrorismo’

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Temi più discussi: La pista anarchica dietro l’esplosione al parco degli Acquedotti: due morti, preparavano un ordigno; Esplosione al parco degli Acquedotti: crolla il tetto di un casolare. Due morti; Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: due morti. La pista anarchica. Stavano costruendo una bomba; Esplosione Parco degli Acquedotti a Roma: crollato un casale abbandonato, due morti. Erano anarchici, confezionavano una bomba. Tajani: Clima di tensione.

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Due militanti anarchici sono le vittime dell’esplosione che la notte scorsa ha distrutto un casolare nel Parco degli Acquedotti, a Roma. Si tratta di Sara Ardizzone, trentaseienne romana, e Alessandro Mercogliano, originario di Nola in provincia di Napoli. Entra facebook

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