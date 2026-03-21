Durante la cerimonia degli Oscar, Eric Dane non è stato inserito nel segmento 'In Memoriam', dedicato ai personaggi scomparsi nel mondo dello spettacolo. La produttrice di Grey's Anatomy ha commentato pubblicamente questa scelta, affermando che l’attore non era considerato una star del cinema. La decisione ha suscitato diverse reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

La produttrice della serie Grey's Anatomy ha condiviso la sua opinione riguardante l'assenza dell'attore dall'importante momento della serata. Tra gli attori non inclusi nel segmento In Memoriam durante la serata degli Oscar 2026 c'è anche Eric Dane. A commentare il motivo della scelta presa dall'Academy è stata ora Shonda Rhimes, la produttrice del medical drama Grey's Anatomy che gli ha regalato la fama internazionale. L'opinione di Rhimes sull'assenza di Dane In occasione di un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight, Shonda Rhimes ha parlato del motivo per cui Eric Dane non è stato inserito in quel momento della serata sottolineando: "Beh, non è una star del cinema". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Eric Dane escluso dal 'In Memoriam' agli Oscar, Shonda Rhimes: "Non era una star del cinema"

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