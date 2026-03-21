Eredità Agnelli respinto il ricorso dalla cassazione | confermata l’imputazione coatta per John Elkann 

La Cassazione ha respinto il ricorso relativo all’eredità Agnelli, confermando l’imputazione coatta per John Elkann. Il procedimento, dopo la restituzione degli atti ai pubblici ministeri, è tornato in fase d’indagine. La decisione riguarda la posizione dell’amministratore delegato della Juventus e si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso.

Eredità Agnelli: confermata l’imputazione coatta per John Elkann. Ma il fascicolo è tornato in fase d’indagine dopo la restituzione degli atti ai pm. La Corte di Cassazione ha ufficialmente respinto il ricorso presentato dai legali di John Elkann. Al centro della disputa legale vi è la decisione del gip di Torino che, lo scorso dicembre, aveva ordinato l’imputazione coatta per il numero uno di Exor nell’ambito della complessa inchiesta sull’eredità di Marella Agnelli, vedova dell’Avvocato. A riportarlo è Calcio&Finanza. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’indagine, che non vede coinvolta la Juventus come società, ipotizza i reati di truffa ai danni dello Stato e dichiarazione fiscale infedele. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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