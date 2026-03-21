Valentina Sarto, che lavorava al Baretto di fronte allo stadio, era preoccupata ma non impaurita. Gli innamorati, infatti, non avevano mai avuto litigi né urla, e questa situazione sembrava diversa dal solito. I clienti del locale, di solito, non mostrano molta voglia di parlare, e questa mattina il silenzio sembrava più evidente del solito.

Non hanno molta voglia di parlare al Baretto, il locale di fronte allo stadio dove Valentina Sarto lavorava. "Nell’ultimo periodo aveva manifestato preoccupazione ma non al punto da farci avvertire paura da parte sua – confida Sara Mazzoleni, la titolare del bar – Mi fa male non aver capito come poterla aiutare di più". E aggiunge: "Non si può avere paura nel 2026 a chiudere una relazione perché non ci sono più i sentimenti. Lei voleva terminare la relazione, ma non le è stata data la possibilità. La verità è che le donne hanno paura, costantemente". Valentina da un annetto era entrata a far parte dello staff. "Sto male e sono sconvolta. Siamo una famiglia qui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Era preoccupata ma non impaurita. Innamorati, mai sentito litigi né urla

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