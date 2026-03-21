Equivalgo | genitori creano rete contro solitudine disabilità

A Castel San Giovanni è nata una nuova rete sociale creata da genitori per contrastare la solitudine legata alla disabilità. Questa iniziativa è stata messa in piedi dalle famiglie del territorio per offrire supporto e condividere esperienze. La rete si propone di facilitare l’incontro tra persone con bisogni simili, creando uno spazio di confronto e solidarietà.

Castel San Giovanni accoglie una nuova realtà sociale nata dalla necessità concreta di famiglie locali. L’associazione Equivalgo, formalizzata a fine 2025 e presentata il 9 gennaio, punta a colmare il vuoto nel sostegno alle persone con disabilità. Il motore è Antonella Amici, avvocato e madre di Sara, che ha trasformato anni di desiderio in un progetto operativo. La genesi non nasce da un ufficio burocratico ma dal basso, dove genitori si sono incontrati per condividere esperienze comuni. La paura iniziale di non avere competenze giuste è stata superata dall’incontro con un genitore chiave. Ora l’organizzazione conta su soci attivi e progetti già in cantiere per garantire opportunità reali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Equivalgo: genitori creano rete contro solitudine disabilità Articoli correlati Inaugurato il nuovo Centro Famiglia: "Una rete contro la solitudine"Uno spazio inclusivo dedicato all’ascolto, al sostegno e all’accompagnamento delle famiglie del territorio. Leggi anche: Adolescenti e solitudine: il legame con i genitori predice la qualità della vita sociale 20 anni dopo