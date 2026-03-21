Nel sud dell’Inghilterra, in particolare nel Kent, si registra un aumento dei casi di meningite che ha spinto molte persone a recarsi ai punti vaccinali sin dalle prime ore del mattino. L’attenzione sul focolaio cresce mano a mano che il numero di pazienti aumenta. La situazione viene monitorata dalle autorità sanitarie locali che cercano di contenere la diffusione della malattia.

Nel sud dell’Inghilterra, e in particolare nel Kent, cresce l’attenzione per un focolaio di meningite che ha portato molte persone a presentarsi ai punti vaccinali fin dalle prime ore del giorno. Le code ai centri vaccinali sono diventate un segnale visibile della preoccupazione sul territorio, in parallelo con l’aumento dei casi segnalati e la conferma di due decessi. Le istituzioni sanitarie stanno proseguendo con misure di prevenzione e contenimento. Da un lato viene ribadito che la situazione è seguita e circoscritta; dall’altro, la richiesta di vaccini e di antibiotici in via preventiva ha determinato un incremento dell’attività nei presidi attivati nelle aree interessate. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Epidemia di meningite, i casi continuano a salire: cosa succede

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È corsa contro il tempo per fermare l'epidemia di #meningite nel sud dell'Inghilterra, sta causando morti e diversi ricoveri in ospedale soprattutto tra gli studenti nella contea del Kent. Il punto a @siamonoitv2000 alle 15.15 su #TV2000 con l'infettivologo @Cam x.com