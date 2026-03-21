A Napoli si registrano numeri record di ricoveri per casi di epatite A, con un aumento decuplicato rispetto alla media. L’autorità sanitaria ha deciso di vietare il consumo di frutti di mare crudi in tutta la città. La contaminazione è stata identificata come possibile causa dell’impennata di casi, portando a misure di prevenzione più restrittive.

A Napoli sono stati registrati 180 casi di Epatite A, un numero dieci volte superiore alla media, con decine di pazienti ricoverati in ospedale e altri in sala d’attesa e una pressione sulle strutture sanitarie che aumenta sempre di più. La preoccupazione aumenta, tanto che il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza che vieta la vendita e il consumo di frutti di mare crudi nei locali, nei ristoranti e negli altri luoghi di somministrazione, con sanzioni che possono arrivare fino a 20000 euro e alla sospensione o revoca della licenza in caso di recidiva. Una decisione forte, ma secondo le autorità sanitarie necessaria a interrompere le catena di trasmissione dei virus, che sembra collegata soprattutto al consumo di alimenti crudi o poco cotti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Epatite A: record di ricoveri a Napoli e vietati i frutti di mare crudi. Ecco perché

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