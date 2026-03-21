Un focolaio di epatite A si sta diffondendo in Italia, con casi che vengono segnalati quotidianamente. Un infettivologo ha spiegato quali accorgimenti sono fondamentali per evitare il contagio e come riconoscere i sintomi iniziali. La situazione richiede attenzione, anche se ancora non sono state adottate misure restrittive. La crescita dei casi continua a preoccupare le autorità sanitarie.

Un focolaio che continua a crescere, numeri che si aggiornano giorno dopo giorno e una domanda che resta sospesa: perché il contagio non si ferma, nonostante i controlli e i blocchi già attivati? A Napoli l’epatite A è tornata a diffondersi con una velocità che preoccupa, riportando al centro dell’attenzione un virus spesso sottovalutato ma capace di mettere sotto pressione interi sistemi sanitari. Dietro l’origine alimentare, però, si nasconde un meccanismo di trasmissione molto più complesso, che coinvolge abitudini quotidiane, igiene e contatti umani. Epatite A Napoli: il focolaio partito dai molluschi. L’epidemia di epatite A a Napoli ha un’origine ben precisa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Epatite A in Italia, interviene l’infettivologo: a cosa bisogna fare attenzione

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