L’Asl di Avellino ha comunicato che sono stati registrati otto casi di epatite A in Irpinia. La situazione non viene considerata un’emergenza e non sono state segnalate complicazioni gravi o focolai diffusi. La notizia arriva dopo alcune preoccupazioni della popolazione, ma le autorità sanitarie assicurano che non ci sono rischi immediati per la comunità.

Nessuna emergenza sanitaria in Irpinia per l’epatite A: l’Asl Avellino rassicura sulla situazione, attualmente sotto controllo. Gli otto casi registrati sono tutti gestiti in ambito ospedaliero e non richiedono misure straordinarie. Proseguono intanto monitoraggi e controlli sulla filiera alimentare, mentre si invita a evitare inutili allarmismi Il quadro complessivo ad Avellino e sull’intero territorio provinciale, dunque, non presenta criticità ed è oggetto di costante osservazione. “Le attività di monitoraggio e prevenzione sono puntuali e costanti – evidenzia il Direttore Generale, Maria Concetta Conte – e proseguono con tutte le verifiche previste per la ricostruzione della filiera degli alimenti potenzialmente coinvolti, finalizzata a individuare l’origine del contagio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Epatite A in Irpinia, l’Asl rassicura: “Otto casi, nessuna emergenza”

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