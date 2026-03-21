In Campania sono stati registrati già 180 casi di epatite A, una malattia infettiva che si trasmette principalmente attraverso il consumo di alimenti o acqua contaminati. I sintomi più comuni includono affaticamento, febbre e problemi addominali. Le autorità sanitarie ricordano di adottare misure di igiene e di vaccinarsi nei periodi di rischio.

I casi di epatite A nella regione sono già 180. La trasmissione avviene principalmente attraverso cibi contaminati e mani sporche: ecco tutto quello che c'è da sapere per tutelarsi La Campania registra un picco di epatite A ritenuto collegato al consumo di frutti di mare crudi durante le festività natalizie. A oggi i casi accertati sono 180, un dato che ha spinto la Regione a rafforzare i controlli lungo l'intera filiera dei molluschi bivalvi e a intensificare le misure di prevenzione, coinvolgendo i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e la rete tecnico-scientifica della Direzione generale per la Tutela della salute. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Epatite A in Campania: come si prende, sintomi, come proteggersi e quando vaccinarsi

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