Una serata dedicata alla salute e alla prevenzione si è svolta a Firenze il 21 marzo 2026, con un focus su endometriosi e prevenzione oncologica. Durante l’evento, sono stati affrontati temi legati a informazione, diagnosi e cura di queste patologie, coinvolgendo medici e specialisti del settore. L’appuntamento ha avuto lo scopo di sensibilizzare il pubblico sulle problematiche legate a queste condizioni di salute.

Firenze, 21 marzo 2026– Informazione, diagnosi e cura al centro di una serata dedicata alla salute e alla prevenzione. Si è svolto all’Hotel Columbus di Firenze l’incontro organizzato in interclub dal Lions Firenze Dante Alighieri, presieduto da Eletta Meucci, insieme ai club Firenze Scandicci di Stefano Rossini, Firenze Bagno a Ripoli con Gaspare Polizzi e Firenze Filippo Neri di Claudio Iacono. La serata si è aperta con il saluto di Raffaella Bacci del Lions Firenze Dante Alighieri, rivolto alle autorità lionistiche presenti – gli officer distrettuali Laura Spezza, Francesco Prosperi, Patrizia Dettori e Francesca Giolli – oltre che ai relatori e alla giornalista de La Nazione Ilaria Ulivelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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