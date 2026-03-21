Emergenza casa I contributi della Regione

La Regione Lombardia ha stanziato fondi destinati ad aiutare le famiglie monzesi in difficoltà abitativa. Tra le risorse allocate, una parte consistente, pari a 227 mila euro, è stata destinata specificamente al capoluogo brianzolo. Questi fondi sono stati messi a disposizione per sostenere chi si trova in stato di morosità incolpevole, con l’obiettivo di affrontare l’emergenza casa nella zona.

Per l’abitare arriva un significativo aiuto alle famiglie monzesi. Tra le pieghe degli stanziamenti decisi da Regione Lombardia per aiutare chi vive uno stato di morosità incolpevole, una buona fetta è andata al capoluogo brianzolo, a cui sono stati destinati 227.900 euro (su 2.5milioni regionali) per 218 famiglie in difficoltà. Soddisfatta la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Alessia Villa. "Ringrazio l’assessore alla Casa Paolo Franco e la Giunta regionale per aver reso possibile questo stanziamento", commenta la brianzola. "Questo contributo rappresenta un aiuto concreto per chi rischia di perdere l’abitazione a causa di difficoltà economiche improvvise. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Emergenza casa. I contributi della Regione Articoli correlati Carnevali storici dell’Emilia-Romagna, aumentano a 250mila euro i contributi della Regione: quali sonoBologna, 18 febbraio 2026 – Mentre l’allegria di carri, maschere e musiche anima città e province dell’Emilia-Romagna, coinvolgendo... Leggi anche: Emergenza abitativa e Piano casa: Ferrara peggiore in regione con 1.500 alloggi da riqualificare Emergenza casa, nel Lazio piano da oltre 800 milioni Contenuti utili per approfondire Emergenza casa Temi più discussi: Emergenza casa. I contributi della Regione; Creare fondazioni per costruire case: una soluzione per l'emergenza abitativa?; Emergenza casa: 12 nuovi alloggi temporanei a San Benedetto e Sant'Avendrace. Come funziona il piano Housing First; Allarme del Sunia: Le bollette più care faranno esplodere l’emergenza casa. Affitti, boccata d’ossigeno a Monza: ecco i contributi stanziati per centinaia di famiglieDa Regione Lombardia fondi per l’affitto: a Monza 227mila euro per sostenere 218 famiglie in difficoltà economica e prevenire la morosit&agrav ... monza-news.it Emergenza casa, a Empoli confronto pubblico tra comune, cittadini e terzo settoreLa fascia grigia: a Empoli un confronto pubblico giovedì 26 marzo sull’emergenza abitativa e le famiglie a basso reddito ... gonews.it Emergenza in casa Sassuolo alla vigilia della sfida contro la Juventus a causa di alcuni casi di #pertosse. Il club ha riscontrato un caso di pertosse diagnosticata in un giocatore e altri 5 giocatori con sintomi simili. La pertosse è una malattia infettiva che può es facebook EMERGENZA CASA, SBERNA (FDI-ECR): “BOCCIATI EMENDAMENTI DELLA SX SU OCCUPAZIONI” "Stati come l’Italia stanno affrontando il tema dell’energia con coraggio, mentre la sinistra sfrutta le preoccupazioni dei cittadini per giustificare le occupaz x.com