Emergenza al porto di Taranto messo in sicurezza il pontone norvegese GREEN-BARGE 4

Al porto di Taranto questa mattina, il pontone norvegese “GREEN-BARGE 4” è stato messo in sicurezza dopo un episodio di emergenza. L’unità battente bandiera norvegese era arrivata nel porto e si sono verificati problemi che hanno richiesto interventi di gestione della situazione. L’intervento è terminato senza che si registrassero danni ambientali.

Tarantini Time Quotidiano Si è concluso senza conseguenze ambientali l’evento che ha coinvolto il pontone “GREEN-BARGE 4”, unità battente bandiera norvegese, giunta nel porto di Taranto in condizioni di emergenza nella mattinata di ieri. Secondo quanto ricostruito dal Comando della Capitaneria di Porto, il pontone, rimorchiato dal rimorchiatore d’altura “BRITOIL DEFIANCE”, ha richiesto un ormeggio urgente presso la banchina Primo Sporgente Ponente a causa di una marcata condizione di sbandamento, determinata dall’ingresso incontrollato di acqua di mare all’interno dei compartimenti strutturali dello scafo, con conseguente compromissione della stabilità trasversale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Emergenza al porto di Taranto, messo in sicurezza il pontone norvegese GREEN-BARGE 4 Articoli correlati Emergenza Sicurezza Taranto, UNARMA Puglia: “Basta sottovalutazioni. Lo Stato riprenda il controllo del territorio contro la deriva delle baby gang”La Segreteria Regionale Puglia di UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri interviene con estrema fermezza a seguito dei gravissimi fatti di cronaca... La compagna tradita risponde al biatleta norvegese: “Difficile perdonare, mi ha messo in una situazione difficile”Una medaglia sul podio, le lacrime davanti alle telecamere e una confessione shock che nessuno si aspettava. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Emergenza al porto di Taranto messo in... Temi più discussi: Pozzuoli, emergenza bradisismo: traghetti Medmar e Caremar testano il pontone Campania al porto; Incidente aereo in fase di decollo: maxi esercitazione di emergenza in programma all'aeroporto d’Abruzzo; Taranto, la guardia costiera blocca nave panamense nel porto: ha gravi carenze tecniche; Porto Genova, sindacati 'manca ancora un presidio medico interno'. Emergenza al porto di Cetraro: yacht imbarca acqua, notte di soccorsi tra vento e mare agitatoUna squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Scalea, è intervenuta nel pomeriggio di ieri presso il porto di Cetraro per prestare soccorso a un’imbarcazione da diporto che stava imbarcando ac ... strettoweb.com Emergenza a Livorno: cede il ponte sulla FiPiLi, viabilità verso il porto paralizzataLivorno, cede il ponte della FiPiLi che collega la superstrada al porto: traffico sospeso verso la Darsena Toscana e interventi di sicurezza in corso. notizie.it La grossa valanga si è staccata a oltre 2600 metri di altitudine, dopo l'allarme si sono alzati in volo sei elicotteri d'emergenza e sono intervenute più squadre di soccorritori facebook Erogazioni straordinarie Enasarco per lo stato di emergenza x.com