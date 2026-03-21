Elis investe su Imola Nuovo stabilimento

Un grande gruppo internazionale nel settore tessile ha deciso di investire nel territorio imolese. Elis, società specializzata in servizi tessili, sta realizzando un nuovo stabilimento nella zona industriale del Comune romagnolo. L'intervento prevede la costruzione di una struttura che amplificherà le attività dell'azienda nella regione. I lavori sono in corso e il progetto si inserisce nel contesto di sviluppo locale.

Un grande gruppo internazionale investe nel territorio imolese. Elis, società specializzata nei servizi tessili, costruirà un nuovo stabilimento della zona industriale del Comune romagnolo. L’investimento previsto sarà superiore ai 10 milioni di euro e include l’assunzione, a regime, di circa 50 persone, per una capacità stimata superiore ai 100mila abiti trattati, con una previsione di oltre 50 nuove assunzioni a regime. Il progetto è stato presentato dopo un iter pre-autorizzativo lungo circa un anno. I lavori dovrebbero iniziare alla fine di quest’anno con avvio delle attività verso la fine del 2027. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elis investe su Imola. Nuovo stabilimento Articoli correlati Officine Maccaferri investe in nuovo stabilimento produttivo in South CarolinaA un anno dall’acquisizione di Synteen, Maccaferri rafforza la propria piattaforma industriale in Nord America per supportare la crescita di lungo... Leggi anche: Siad investe 18 milioni per il nuovo stabilimento per produrre compressori a Seriate Contenuti utili per approfondire Elis investe Temi più discussi: Elis investe su Imola. Nuovo stabilimento; Elis investe a Imola Lavanderia industriale da 10 milioni di euro; Il gruppo Elis investe a Imola: nuovo stabilimento nella zona industriale; Imola, Elis apre un nuovo stabilimento: investimento da 10 milioni, oltre 50 nuovi posti di lavoro. Il gruppo Elis investe a Imola: nuovo stabilimento nella zona industrialeIl gruppo multinazionale Elis punta su Imola, dove verrà realizzato un nuovo insediamento industriale da oltre 10 milioni di euro. Il progetto dell’azienda specializzata nel noleggio, lavaggio e manut ... ilnuovodiario.com Imola, Elis apre un nuovo stabilimento: investimento da 10 milioni, oltre 50 nuovi posti di lavoroUn grande gruppo internazionale investe nel territorio imolese. Elis, società specializzata nei servizi tessili, costruirà un nuovo stabilimento ... corriereromagna.it Imola, Elis apre un nuovo stabilimento: investimento da 10 milioni, oltre 50 nuovi posti di lavoro facebook