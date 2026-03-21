A Sorano la campagna elettorale si intensifica, portando tensioni tra i cittadini. Una lettera anonima accusa il parroco, scatenando reazioni diverse tra gli abitanti. Mentre alcuni fedeli prendono le distanze dall’episodio, altri si schierano a favore del sacerdote. La vicenda si inserisce nel clima caldo delle elezioni nel piccolo centro, dove i confini tra politica e vita quotidiana si confondono facilmente.

SORANO La campagna elettorale entra nel vivo a Sorano e, come spesso accade nei piccoli centri, finisce per toccare ambiti che con la politica dovrebbero avere poco a che fare. A fine maggio i cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco. In corsa, al momento, ci sono Ugo Lotti, già primo cittadino la cui amministrazione è stata commissariata nei mesi scorsi, e Barbara Belcari, ex vicesindaco proprio nella giunta Lotti, dalla quale ha poi preso le distanze contribuendo alla crisi amministrativa. Ma negli ultimi giorni il confronto politico ha imboccato una strada inattesa, arrivando a lambire anche la sfera religiosa. Una lettera anonima, firmata "I fedeli di Sorano", è stata inviata al cardinale Angelo Comastri, a monsignor Bernardino Giordano e ad alcuni parroci del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni a Sorano, clima rovente. Lettera anonima ’accusa’ il parroco. Ma un gruppo di fedeli si dissocia

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