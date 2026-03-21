El Gh’è

El Ghe è una figura riconosciuta per la sua influenza e il suo ruolo pubblico. La sua presenza si fa notare in vari ambiti, e la sua figura suscita attenzione tra i cittadini e gli osservatori. Nonostante le differenze di opinioni politiche, la sua notorietà rimane evidente. La sua attività e il suo operato vengono segnalati come elementi di rilievo nella scena pubblica locale.

Al di là delle convinzioni politiche di ciascuno, l’importanza e – in qualche modo – la grandezza del personaggio sono indubbie. Umberto Bossi se n’è andato, meno di due anni dopo il grande amico Silvio Berlusconi. Entrambi hanno inventato un partito praticamente dal nulla. Il Cavaliere, però, potendo contare su un enorme patrimonio e sulla potenza di fuoco delle sue televisioni. Il senatùr, invece, solo sull’ostinazione e un incredibile fiuto politico. Certo, c’è poi da riflettere su quanto del programma originario della Lega bossiana si sia trasformato in realtà o in legge dello stato italiano. Poco, probabilmente. E certe parole d’ordine o campagne d’opinione, più disdicevoli che ruvide, rappresentano tuttora una pagina spiacevole nella storia politica italiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - El Gh’è Articoli correlati El Center . Teater Attiv el fa scolae Fabio Wolf El teater a l’è on foeugh sacher ch’el te ciappa denter fin de fiolitt. El Iodice cont el sò Pinoecce Fabio Wolf La ricorrenza pussè important del 2026 a hinn i dusent’ann de la nascita del famos scrittor Carlo Lorenzini che tutt el mond cognoss... The Best Time to Take GH (it’s not morning)