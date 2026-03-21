Edoardo Stoppa e Juliana Moreira hanno visitato la Cascina delle Esperienze a Broni, in provincia di Pavia. I due si sono recati nel luogo, che è una cascina aperta al pubblico, con l’obiettivo di far conoscere le attività agricole e agroalimentari praticate al suo interno. Durante la visita, hanno sottolineato come il nome scelto rifletta la semplicità e la magia del posto.

Broni (Pavia) – “Abbiamo dato un nome semplice a un luogo magico. Lo abbiamo chiamato La cascina delle esperienze' perché è una cascina in cui i visitatori devono venire a fare delle esperienze che saranno autentiche, legate al mondo agricolo, alla filiera agroalimentare. Esperienze che faranno fare un passo indietro con tanta consapevolezza”. Il conduttore televisivo ex inviato di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa, presidente de La Cascina delle Esperienze di Cassino Po, una frazione di Broni, ha presentato così la struttura di oltre 4mila metri quadri circondata da diversi terreni agricoli dove le mani tornano a impastare, si coltiva la terra e si aiutano le persone più fragili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, dall’Isola dei Famosi alla Cascina delle Esperienze: “Un nome semplice a un luogo magico”

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