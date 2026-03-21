Ecco perché votare no | Ingerenza della politica

Da ilrestodelcarlino.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Valentina Bavai, sostituto procuratore, spiega perché è importante votare no alla riforma, sottolineando l’assenza di adeguate garanzie e il rischio di ingerenza politica. La sua analisi si concentra sui rischi legati alla mancanza di tutele e sul possibile rafforzamento di poteri che potrebbero influire sull’indipendenza delle istituzioni giudiziarie. La questione viene presentata come centrale nel dibattito referendario.

Valentina Bavai, sostituto procuratore, perché è importante votare no? "Perché la riforma, che non è della giustizia ma della magistratura, rischia di alterare gravemente l’equilibrio tra i poteri dello Stato indebolendo l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati giudicanti e requirenti a svantaggio dei cittadini". Qual è il rischio se vincerà il sì? "Che il potere politico si ingerisca nell’azione della magistratura, con intuibili danni per i cittadini, soprattutto per quelli meno tutelati". Perché il sì mette a rischio l’indipendenza della magistratura? "Perché la riforma prima frammenta il Csm, poi lo priva di competenze fondamentali e rafforza il peso della politica nella sua composizione; difatti solo i componenti magistrati saranno sorteggiati, mentre i partiti eleggeranno e selezioneranno chi ritengono capace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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