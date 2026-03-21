È stato rilasciato il trailer ufficiale dello speciale dedicato ai vent’anni di Hannah Montana, che sarà disponibile su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti a partire da martedì 24 marzo. Lo speciale celebra il debutto della serie originale trasmesso su Disney Channel due decenni fa. Il trailer anticipa alcuni momenti del programma commemorativo.

È disponibile il trailer ufficiale dell’attesissimo Hannah Montana 20th Anniversary Special, che arriverà su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti da martedì 24 marzo, esattamente vent’anni dopo il debutto della serie originale su Disney Channel. Hannah Montana 20th Anniversary Special è una lettera d’amore ai fan piena di sentimento e nostalgia. Nel corso di un’intervista esclusiva e approfondita, condotta da Alex Cooper, Miley Cyrus ripercorre i momenti più memorabili. Gli spettatori assisteranno inoltre a un dietro le quinte con filmati d’archivio, volti familiari, ospiti a sorpresa e una speciale esibizione di Miley Cyrus. Lo speciale è prodotto da HopeTown Entertainment e Unwell Productions. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Ecco il trailer ufficiale dello speciale su Hannah Montana!

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Miley Cyrus to Return for Hannah Montana 20th Anniversary Special

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