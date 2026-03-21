È tempo che anche i non iniziati aprano gli occhi sul partito dei magistrati

È arrivata la fase finale di un lungo percorso giudiziario che coinvolge un gruppo di magistrati accusati di aver orchestrato operazioni segrete. Le indagini hanno portato alla luce dettagli relativi a pratiche non trasparenti all’interno della magistratura, con intercettazioni e documenti che attestano attività investigative di alto livello. Le autorità competenti stanno portando avanti i procedimenti legali per fare chiarezza sui fatti.

Fratelli, è la vigilia del grande giorno, il coronamento di decenni di trame occulte! Mi rivolgo naturalmente ai massoni deviati come me, la fratellanza dei Liberi Separatori di Carriere, insomma l’intero fronte del Sì: come dice la canzone, esiste solo una grande loggia che parte da Licio Gelli e arriva fino a Augusto Barbera. Ebbene, è il momento di dedicare un pensiero ai non iniziati, perché non tutti hanno avuto la fortuna di ricevere la luce della vera conoscenza dal Venerabile. Molti connazionali sono ancora avvolti dalle tenebre più fitte. Penso in particolare a quelli così tonti da scovare ovunque la massoneria deviata, anche con il microscopio del paranoico, e da non riuscire mai a vedere, neppure quando si mostra in tutta la sua maestà, la giustizia deviata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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