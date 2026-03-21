È stato creato il primo Etf per la ricostruzione ucraina

Il 25 febbraio 2022, il giorno dopo l’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina, i mercati crollavano e l’indice Pfts della borsa di Kyjiv veniva sospeso. Recentemente, è stato lanciato il primo ETF dedicato alla ricostruzione ucraina, segnando un passo importante nel settore finanziario riguardante il paese.

Il 25 febbraio 2022, il giorno dopo l’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina, i mercati crollavano e l’indice Pfts della borsa di Kyjiv veniva sospeso. Per molti l’Ucraina era un Paese spacciato. Invece, quattro anni dopo la guerra non è finita, Mosca è impantanata nel fango e c’è chi sceglie di investire su Kyjiv. Mentre cadono le bombe, investitori privati stanno già mettendo capitali nel Paese e alla Borsa di Londra è stato appena lanciato il primo Etf sulla ricostruzione ucraina. Perché investire in un Paese ancora in guerra può avere senso. Secondo Henry Shterenberg, imprenditore ucraino naturalizzato americano e presidente onorario del World Trade Center Kyiv, ci sono almeno tre buoni motivi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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