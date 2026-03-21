E’ nata ‘Ascoltare Colle’ Un percorso virtuoso di coesione e confronto

È stata avviata ‘Ascoltare Colle’, una nuova iniziativa promossa dal consigliere comunale di opposizione. La campagna, iniziata a febbraio, mira a coinvolgere i cittadini in un percorso di confronto e ascolto della città. Si tratta di un progetto che si presenta come una fase più organizzata e mirata di dialogo tra amministrazione e residenti.

‘Ascoltare Colle’, si tratta della campagna del consigliere comunale di opposizione Domenico Ponticelli, ha avviato a febbraio una campagna di ascolto della città, dalla quale traspare una nuova fase più incisiva e strutturata. "Rafforzare i legami con il passato e andare oltre, insieme alla cittadinanza – afferma in esclusiva a La Nazione –. Ho in mente un percorso politico credibile che sta crescendo unendo persone e differenze, costruendo coesione attraverso ascolto e confronto. Personalmente, come consigliere del centro-sinistra e capogruppo di Colle per Vannetti Sindaco, ritengo fondamentale comprendere a fondo le esigenze concrete della comunità ". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E’ nata ‘Ascoltare Colle’. Un percorso virtuoso di coesione e confronto Articoli correlati Bit 2026, il percorso virtuoso di Artwork da Lecce a CataniaNuovi servizi in arrivo per Bari e Bitonto, a Lecce programmazione integrata con il Comune. Carica Virtus, dai giovani allo spirito giusto. Il club sta costruendo un percorso virtuosoPrima in campionato, insieme con Brescia e con quattro lunghezze di vantaggio su Milano.