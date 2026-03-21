È scomparso Robert Mueller, noto per aver guidato l'indagine sul cosiddetto “Russiagate” e per aver ricoperto il ruolo di ex capo dell’FBI e procuratore speciale. Mueller è stato al centro di numerose inchieste legate alle interferenze russe nelle elezioni americane. La sua morte rappresenta la fine di una carriera che ha avuto un impatto significativo sul panorama politico e giudiziario degli Stati Uniti.

È morto a 81 anni Robert Mueller, ex capo dell’FBI ed ex procuratore speciale che indagò sulle interferenze della Russia nella campagna elettorale statunitense del 2016, sui contatti tra il governo russo e il comitato elettorale di Donald Trump e sui tentativi del presidente Trump di ostacolare la giustizia. L’indagine si concluse accertando l’intervento della Russia a favore di Trump ma concludendo che i contatti tra il governo russo e il comitato Trump non erano abbastanza per parlare di cospirazione o coordinamento. Mueller diventò capo dell’FBI appena una settimana prima dell’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre del 2001 e rimase in carica per 12 anni, durante la presidenza di George Bush prima e di Barack Obama dopo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È morto Robert Mueller, del famoso “rapporto Mueller”

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È morto Robert Mueller, ex capo dell’FBI ed ex procuratore speciale che indagò Trump nel cosiddetto Russiagate x.com

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