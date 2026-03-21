La città si commuove per la scomparsa di Rodolfo Fazzini, imprenditore nel settore dei traslochi e dei trasporti, deceduto all’età di 77 anni. Fazzini, noto per aver gestito diverse attività nel suo campo, ha perso la vita dopo aver combattuto contro una malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi. La sua morte rappresenta una perdita importante per il settore e per la comunità locale.

La città piange Rodolfo Fazzini, storico imprenditore del settore dei traslochi e dei trasporti, scomparso all’età di 77 anni dopo aver affrontato con coraggio la malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi. Figura molto conosciuta e stimata sul territorio, Rodolfo Fazzini è stato per tanti anni il punto di riferimento della Fazzini Traslochi, realtà che ha contribuito a far crescere con passione, impegno e autentico spirito imprenditoriale sin dagli anni Settanta. Ha guidato fino all’ultimo la ditta di cui era tanto fiero, dedicandole energie, idee e una presenza costante. Uomo di grande iniziativa, nel corso della sua vita si è distinto non solo per il lavoro, ma anche per l’entusiasmo con cui portava avanti progetti e nuove iniziative, sempre con lo sguardo rivolto al futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ morto l’imprenditore Fazzini

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