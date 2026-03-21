È morto Dennis Condrey | addio al fondatore dei Midnight Express

Dennis Condrey, fondatore dei Midnight Express, è morto venerdì sera all’età di 74 anni. È stato un wrestler noto nel mondo della lotta professionistica, contribuendo alla formazione del duo di tag team. La sua scomparsa è stata annunciata dai rappresentanti della federazione di wrestling, che ne hanno confermato la morte. Condrey era considerato una figura importante nel suo settore.

Dennis Condrey, membro fondatore dei Midnight Express, è scomparso nella serata di venerdì all’età di 74 anni. A dare la notizia è stato Dax Harwood degli FTR attraverso le sue Instagram Stories, con conferma arrivata poco dopo da parte di PWInsider. Dax Harwood annuncia la scomparsa e lancia una raccolta fondi. Harwood, da sempre legato alla tradizione del tag team wrestling, ha anche avviato una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare la famiglia di Condrey a coprire le spese funebri. Sulla pagina della raccolta, Harwood ha scritto: “Se Dennis Condrey e i Midnight Express vi hanno regalato anche solo un momento di gioia nella vostra vita, e siete nelle condizioni di dare una mano, vi prego di farlo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - È morto Dennis Condrey: addio al fondatore dei Midnight Express Articoli correlati Morto Bob Weir, addio al co-fondatore dei Grateful DeadE’ morto Bob Weir, considerato “l’altro fondatore” dei ‘Grateful Dead’, insieme a Jerry Garcia. E’ morto Umberto Bossi, fondatore della Lega: addio al SenatùrVarese, 19 marzo 2026 – La politica italiana perde uno dei grandi protagonisti degli ultimi decenni.