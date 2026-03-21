È lui è vivo Teorie del complotto su Jeffrey Epstein ma l’uomo ripreso in auto rompe il silenzio

Un uomo ripreso in auto ha rotto il silenzio, alimentando teorie del complotto su Jeffrey Epstein. Epstein, noto come influente finanziere americano, aveva rapporti con politici, imprenditori e celebrità di alto livello. Prima di diventare al centro di numerose controversie, era riconosciuto per la sua posizione nel mondo dell’alta finanza e per le sue relazioni pubbliche.

Prima di diventare uno dei casi più discussi e controversi degli ultimi decenni, Jeffrey Epstein era conosciuto come un influente finanziere americano, inserito nei circuiti dell’alta società e in contatto con politici, imprenditori e celebrità di primo piano. La sua figura, per anni avvolta da un’aura di potere e riservatezza, ha progressivamente assunto contorni sempre più oscuri con l’emergere di accuse gravissime legate allo sfruttamento sessuale di minori e a una rete internazionale di relazioni opache. La vicenda ha raggiunto il suo punto più drammatico nell’estate del 2019, quando Epstein è stato trovato morto nella sua cella mentre si trovava in custodia federale a New York. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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