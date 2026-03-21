Domani sarà il momento dell’Alma di scendere in campo, dopo il pareggio ottenuto contro il Vismara a Cattolica. La squadra si prepara a concentrarsi sulle prossime partite, lasciando alle spalle il risultato precedente. Le sfide che attendono sono ancora diverse e richiedono attenzione e impegno per migliorare la posizione in classifica.

Dimenticare al più presto il pareggio di Cattolica contro il Vismara e guardare alle prossime sfide che ancora rimangono. È questo l’imperativo in casa del Fano dopo lo 0-0 contro la formazione pesarese che ha segnato un aumento del divario con la capolista Lunano, ora salito a sei punti. Si è tratto del secondo pareggio consecutivo a reti bianche che ha, di fatto, rallentato la corsa dell’Alma in questo finale di stagione quando invece sarebbe stati necessario non perdere ulteriore contatto con la capolista. "Per quanto riguarda il pareggio di sabato scorso a Cattolica – dice Davide Mattioli, 30 anni, centrocampista abituato a dare sempre il 100% in campo - siamo dispiaciuti perché vogliamo sempre la vittoria e come la partita precedente, soprattutto nel primo tempo, siamo riusciti a creare poco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E domani tocca all’Alma

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