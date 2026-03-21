Domenica 22 e lunedì 23 marzo si terrà un referendum confermativo sulla riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere dei magistrati. La riforma coinvolge due Consigli superiori della magistratura, uno dei quali sarà scelto tramite sorteggio. Inoltre, viene istituita un’Alta corte disciplinare per giudicare i magistrati. La consultazione riguarda questioni legate alla struttura e al funzionamento del sistema giudiziario.

AGI - Domenica 22 e lunedì 23 marzo si svolgerà il referendum confermativo della riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati. Si tratta di un referendum che prescinde dal quorum. Il che significa che la consultazione popolare è valida al di là di quanti elettori si recheranno alle urne e dunque si procede al conteggio dei voti indipendentemente dalla partecipazione. Una caratteristica, questa, che lo distingue dal referendum abrogativo, con il quale si decide invece se abrogare o meno una legge, e per il quale è conditio sine qua non il raggiungimento del quorum per la sua validità (almeno il 50% più uno degli aventi diritto deve recarsi a votare). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Due Csm, il sorteggio e l'Alta corte disciplinare, la riforma della giustizia in pillole

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