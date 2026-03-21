Doualla commenta che nessuno la tratta come una bambina e apprezza l’abilità di Battocletti durante il rito della matricola, che le ha tagliato pochi capelli. Kelly si prepara per le semifinali dei 60 metri femminili, osservando che rispetto alle competizioni giovanili, gli atleti sono più rilassati e concentrati. Entrambe le atlete si concentrano sui propri impegni sportivi senza fare commenti su altri aspetti.

Con tutta la freschezza dei suoi 16 anni: Kelly Doualla, dopo la volata che all’esordio in Nazionale maggiore le ha regalato la promozione alle semifinali dei 60 (7”27) dei Mondiali indoor di Torun, affronta per la prima volta anche una vera zona mista. Dove, grazie alle origini camerunesi, sfoggia pure il suo francese. Kelly, emozionata? “Potevo far meglio, ma conta la Q della qualificazione al turno successivo”. Che differenza passa tra una gara giovanile e un Mondiale assoluto? “Nella corsia di fianco avevo la campionessa olimpica dei 100, Julien Alfred. È detto tutto”. Com’è l’universo dei grandi? “Rispetto alle Nazionali giovanili mi sembrano tutti più tranquilli, concentrati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Doualla: “Nessuno mi tratta da piccola. Al rito della matricola Battocletti è stata brava, mi ha tagliato pochi capelli ”

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